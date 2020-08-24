Перезагрузка МГТУ вышла на федеральный уровень - Андрей Чибис

Проект перезагрузки Мурманского государственного технического университета вышел на федеральный уровень. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил сегодня на оперативном совещании, которое он провёл в режиме видеоконференции из Москвы.

В ближайшее время наблюдательный совет вуза возглавит министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Кроме того, крупная федеральная компания «Объединенная судостроительная корпорация» станет официальным партнером МГТУ и будет, в том числе принимать участие в подготовке кадров для своих заводов или производств.

«Проект о перезагрузке МГТУ, который получил в эти выходные на защите в Москве очень высокую оценку, переходит в активную стадию реализации», – подчеркнул Андрей Чибис и поручил заместителю губернатора Ольге Кузнецовой как куратору проекта «Кадры для экономики» совместно с коллегами в течение ближайших недель отработать все необходимые юридические аспекты, пишет региональное Министерство информационной политики.