Перинатальному центру Мурманского областного клинического многопрофильного центра предстоит плановая дезинфекция

С целью соблюдения эпидемиологического благополучия пациентов Перинатальный центр МОКМЦ (г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, 8) приостановит свою работу на период проведения плановой дезинфекции со 2 по 16 февраля в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил.

Маршрутизация пациенток акушерско-гинекологического профиля на время проведения дезинфекции Перинатального центра будет осуществляться в родильный дом МОКМЦ, для чего бригады родильного дома будут заблаговременно усилены специалистами Перинатального центра под соответствующие дополнительные объёмы медицинской помощи.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, в акушерских стационарах Мурманской области ежегодно проводятся плановые дезинфекции по заранее согласованному графику.

