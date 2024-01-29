Период нестабильности: отмечен рост спроса населения на наличные деньги

Банки отмечают рост спроса населения на наличные деньги, который выразился в увеличении среднего чека снятия рублей в банкоматах.

Как пишет «Коммерсантъ», эксперты считают, что это связано с «типичной реакцией граждан на периоды нестабильности», когда они предпочитают хранить сбережения дома. В 2024 году спрос на наличность может снизиться при условии уменьшения ключевой ставки и инфляции,

По данным банка «Русский стандарт», в прошлом году на четверть вырос средний чек снятия средств в банкоматах: он составил 35 тысяч рублей против 28 тысяч в 2022 году. Средний чек внесения средств через банкомат на свои счета в 2023 году почти не изменился — 11,9 тысячи рублей против 11,3 тысячи в 2022-м.

В банке уточняют, что россияне чаще вносят деньги через банкоматы, чем снимают — в 2023 году 76% от общего числа операций пришлось на пополнение счетов через банкоматы, и только 24% — на получение средств, и это соотношение не изменилось с 2022 года. «Все чаще современные банкоматы используют для платежей по кредитам, пополнения своих счетов, чтобы в дальнейшем в интернет-банке или мобильном банке оплатить квитанции за ЖКУ и прочее».