Период одиночного дрейфа Фёдора Конюхова в районе Северного полюса составил 10 дней, 9 часов и 25 минут

Фёдор Конюхов завершил первый в истории одиночный дрейф в районе Северного полюса. Проект приурочен к началу председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах

Напомним, 16 июля самый большой в мире ледокол «50 лет Победы» доставил Фёдора Конюхова в точку географического Северного полюса, где высадил на льдине для развёртывания первой в истории одиночной дрейфующей полярной станции.

Целями путешественника стали исследования интенсивности таяния и маршруты дрейфа льдов Северного ледовитого океана. Ему также удалось сделать уникальную запись сейсмической активности Северного ледовитого океана на автономный сейсмограф, разработанный Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Российские океанологи рассчитывают получить эталонную запись естественного фона Северного ледовитого океана, а также сейсмической активности земной коры в районе полюса, в частности спредингового хребта Гаккеля.

Как сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс, который выступает организаторов в рамках председательства РФ в Арктическом совете, уникальность проведенных исследований заключается в расположении сейсмографа непосредственно на ледовом покрове, а также в полном отсутствии дополнительных техногенных шумов от транспорта или дизель-генераторов, присущих многолюдным береговым полярным станциям.

Жильём Фёдору Конюхову служила экспедиционная палатка, установленная на надёжной льдине до 1,5 метра толщиной. Просторная, состоящая из двух помещений: основного с рабочим местом и отдельного спального модуля с возможностью создания «искусственной ночи» в период продолжительного полярного дня. Электроэнергией палатка обеспечивалась при помощи солнечной панели.

Связь со станцией осуществлялась по спутниковому телефону ежедневно в 12.00 мс и 21.00 мск, а местоположение отслеживалось в режиме реального времени по трекерам.

26 июля в 23.50 мск атомоход «50 лет Победы» на пути из Мурманска вновь достиг географического Северного полюса. Проведя ровно один час в точке с координатами 90 градусов северной широты, уже 27 июля ледокол взял курс на дрейфующую станцию Фёдора Конюхова, которая находилась на 89˚30’ северной широты и 110˚49’ западной долготы в так называемом «канадском» западном секторе.

От Северного полюса до красной палатки Фёдора Конюхова расстояние составляло чуть больше 30 миль по прямой, которое ледокол преодолел за три часа. Зная точные координаты, команда на ледоколе не сразу обнаружила красную палатку среди торосов, нагромождений льда, разводий и озер из пресной воды. Фёдору Конюхову даже пришлось запустить в небо несколько сигнальных ракет.

Самочувствие у Фёдора Конюхова отличное, в настоящее время он идёт на ледоколе в сторону архипелага Земля Франца-Иосифа. Утром 2 августа ожидается прибытие ледокола в Мурманск, что будет означать завершение экспедиции.

«Я надеюсь, что этот проект позволит расширить присутствие России в Арктике. Мы должны активнее заниматься наукой, беречь экологию, объединять вокруг себя учёных, путешественников и предпринимателей для устойчивого развития арктического региона. Северный ледовитый океан – это «кухня» погоды во всём мире. В следующей полярной экспедиции я планирую сделать первый трансарктический перелёт на тепловом воздушном шаре через точку географического Северного полюса, попутно изучая изменения климата в Арктике», – отметил Фёдор Конюхов.

За время дрейфа Фёдор написал семь художественных этюдов суровой арктической природы, один из которых подарил президенту клуба полярных путешествий «Poseidon Expeditions» – Николаю Савельеву.

Период дрейфа одиночной станции составил 10 дней, 9 часов и 25 минут (249 часов, 25 минут).