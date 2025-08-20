Период охлаждения при выдаче кредитов защитит северян от мошенников

С 1 сентября начнёт действовать период охлаждения при получении кредитов и займов. Эта нововведение направлено на защиту от мошенников, которые принуждают граждан брать кредиты и переводить им деньги.

Теперь взять в долг сгоряча станет сложнее, зато у заёмщиков появится время всё трезво взвесить и при необходимости отказаться от ссуды.

Продолжительность периода охлаждения зависит от суммы займа. Так, если человек берёт в долг от 50 тысяч до 200 тысячс рублей, деньги можно будет получить не ранее чем через четыре часа после заключения договора, если сумма выше – не ранее, чем через два дня. В течение этого срока кредит можно будет аннулировать, если он оформлен под влиянием злоумышленников.

«Ограничения коснутся не всех видов кредитов. Так, если кто-то захочет взять в долг менее 50 тысяч рублей, он сможет сделать это без отсрочки. Также пауза не понадобится, когда деньги расходуются на конкретную цель и риск того, что их перехватят мошенники, сведён к минимуму. В частности, это касается ипотечных, образовательных и автокредитов, если деньги перечисляются автодилеру. Исключение также сделано для покупок в кредит непосредственно в магазинах при условии личного присутствия заёмщика», – уточнил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Как уточняет Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, если банк или МФО перечислит деньги заёмщику без периода охлаждения и заёмщик окажется жертвой мошенников, возвращать такой кредит или заём не придётся. При возбуждении уголовного дела по факту хищения денег кредитор не сможет требовать исполнения обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам.

