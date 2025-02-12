«Период охлаждения» в потребительском кредитовании наступит скоро

Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит «период охлаждения» в потребительском кредитовании. Основные положения законопроекта вступят в силу с 1 сентября 2025 года. С 1 марта 2026 года МФО получат доступ к данным о попытках незаконного оформления займов, с 1 июля 2026 года начнут действовать поправки к закону «О кредитных историях», а с 31 декабря 2026 года - новые требования к системе управления рисками банков.

Документ Госдумы (№804702-8) предусматривает, что банки и МФО не смогут передавать заёмщику средства раньше, чем через 4 часа, если кредит составляет от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, и раньше, чем через 48 часов, если сумма превышает 200 тысяч рублей.

Новые требования не коснутся кредитов с поручителями, залоговых кредитов на авто в случае перевода средств автодилерам, рефинансирования без увеличения размера кредита, а также кредитов, оформленных через уполномоченное лицо. Исключение сделано и для кредитов на оплату товаров и услуг, если деньги переводятся напрямую продавцу (кроме покупок в интернете).

Законопроект вводит новые правила для работы с токенизированными картами - цифровыми картами, данные которых заменяются токенами. Теперь Национальная система платёжных карт (НСПК) будет передавать операторам информацию о таких картах. Вводится также ограничение: если карта была выпущена или изменена менее 48 часов назад, на неё нельзя внести через банкомат более 50 тысяч рублей.

Для борьбы с мошенничеством вводятся новые требования к кредитным организациям. Перед выдачей кредита банки и МФО должны будут получать данные из бюро кредитных историй о всех обращениях заёмщика за кредитами, одобрении заявок, отказах и заключённых договорах. Эти сведения должны храниться не менее пяти лет.

Банки и микрофинансовые организации (МФО) должны будут запрашивать у заёмщика ИНН и проверять его в государственных информационных системах, в частности в базе ФНС России. Это станет дополнительным источником идентификации заёмщика, а также ускорит взаимодействие с бюро кредитных историй. МФО будут зачислять деньги на счёт, только если сведения о заёмщике и получателе денег совпадают. Если информация о человеке есть в базе данных Банка России, то МФО должны будут отказать ему в заключении договора займа. Для этого МФО с 1 марта 2026 года получат доступ к сведениям из базы данных регулятора.

Обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй будет ускорен практически до онлайн-режима. Это также поможет избежать случаев, когда человек в короткий срок оформляет сразу несколько кредитов и займов в разных банках и МФО под влиянием мошенников.

Если возбуждено уголовное дело о мошенничестве с кредитами, а банк или микрофинансовая организация (МФО) не выполнили требования по защите клиентов, они не смогут взыскивать долги и передавать кредиты коллекторам.