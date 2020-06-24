Период самоизоляции для работающих пенсионеров Мурманской области продлён до 12 июля

Для жителей Мурманской области в возрасте 65 лет и старше до 12 июля продевается режим самоизоляции.

Работающим пенсионерам, относящимся к группе риска из-за коронавируса, продолжат выплачивать пособия по временной нетрудоспособности. Соответствующее постановление №102-ПГ 23 июня подписал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, поправки не распространяются на граждан, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования РФ, - перечня застрахованных лиц, состоящих в трудовых отношениях и соблюдающих режим самоизоляции, и документов, необходимых для назначения и выплаты пособия.