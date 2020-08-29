Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два» – соответствующее постановление принято правительством Российской Федерации, сообщает региональное министерство юстиции.

Согласно постановлению, при исчислении периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, как 2 дня работы засчитываются: день работы с пациентами с COVID-19 в стационаре; день работы по оказанию скорой медпомощи пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, включая отбор биоматериалов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, а также пациентам с подозрением на COVID-19; день работы по оказанию медико-санитарной помощи пациентам с COVID-19 в амбулаторных условиях, в том числе на дому, а также по оказанию первичной медико-санитарной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, отбору биоматериалов, транспортировке в медицинские организации для прохождения исследований, в том числе в КТ-центры.

В указанном порядке исчисляются периоды работы, имевшей место с 1 января по 30 сентября 2020 года.

Среди актуальных изменений в законодательстве – официальное установление в России формы заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке (вступает в силу с 1 сентября 2020 года). Заявление подаётся лично гражданином или через представителя по месту жительства или по месту пребывания гражданина в МФЦ с приложением документов, предусмотренных формой заявления.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, согласно изменениям в Трудовом кодексе Российской Федерации, вступившим в силу с 11 августа 2020 года, работники в возрасте 40 лет и старше теперь смогут получать ежегодно дополнительный выходной для прохождения диспансеризации.