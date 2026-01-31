Пернатые помощники мурманского «Экотехнопарка» ждут еловые «подарки» от северян

Температурные качели в Мурманской области накладывают отпечаток на работу орнитологической службы регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманского филиала АО «Ситиматик». Во время сильных морозов, а также ветреной погоды ястребы-тетеревятники, постоянно проживающие на территории «Экотехнопарка» в н.п. Междуречье, проводят время в специально возведенных для них вольерах, набираются сил перед сменами и в целом тёплым временем года, когда патрулирование карт складирования отходов происходит на постоянной основе.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», птицы получают сбалансированное питание, дважды в год проходят медицинское обследование, регулярно употребляют витамины.

Вольеры в «Экотехнопарке» утеплены, оборудованы инфракрасными лампами, их убирают и обеззараживают. В январе пернатые, как и всегда, ждут от северян бывшие в употреблении еловые деревья. Ветками хвойных устилают полы, ведь вырабатываемые растениями летучие соединения благотворно влияют на здоровье птиц, укрепляя их иммунитет.

Все хищники когда-то попали в руки руководителя подразделения Натальи Раевской. Крайне редко Наталья имеет дело со здоровыми пернатыми – как правило, птицы поступают к ней с увечьями, а после лечения и реабилитационных мероприятий или выпускаются на волю, или обретают постоянный дом. Ястребы-тетеревятники Дарвин, Кассиопея, Гомер, мохноногие канюки Исбъерн и Эйяфьятлайокюдль (Эльф) находятся на полном обеспечении регоператора, а взамен они помогают отгонять от полигона сородичей, которые предпочитают кормиться отходами и разводят антисанитарию – в частности, загрязняют технику и постройки. Познакомиться с птицами лично можно во время экскурсий на полигоне, которые регулярно проводит компания. Особенно теплое общение с гостями складывается у Исбъерн – она не такая строгая, как её «коллеги», любит участвовать в мероприятиях и позволяет себя погладить.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».