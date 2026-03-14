Пернатые помощники орнитологической службы мурманского «Экотехнопарка» снимают зимние шубки

В Мурманской области наступает оттепель, температура воздуха в ближайшие дни поднимется до +3-5 градусов. Такая резкая перемена погоды на Крайнем севере обычно кратковременна и не обещает наступление весны, но хищные птицы, постоянно проживающие на территории «Экотехнопарка» АО «Ситиматик», уже начали активно линять.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», процесс смены пера начинается в марте-апреле, иногда в конце февраля, и длится полгода. Сейчас ястребы получают все необходимые витамины и пищевые добавки, чтобы поскорее обрасти новыми перьями и набраться сил после долгой зимы.

Неустойчивые мартовские метеоусловия птицам в такой уязвимый период не страшны — они проживают в специально возведенном вольере. Его конструкция деревянная, окна оборудованы сеткой, так как птица должна видеть преграду, а стекло может не заметить и пораниться. При этом сетка свободно пропускает свет и воздух и позволяет обозревать территорию. Ставни защищают от сквозняков, а инфракрасные лампы поддерживают комфортную температуру. Также для ястребов на полу размещают хвойные ветки. Это не просто подстилка, а полноценное обогащение среды. В тепле ветки выделяют фитонциды, которые помогают бороться с паразитами и укрепляют здоровье дыхательных путей птиц.

Орнитологическая служба Мурманского филиала АО «Ситиматик» была создана в сентябре 2021 года. Она контролирует популяции птиц на территории полигона твердых коммунальных отходов. Бороться с нежелательными гостями в виде чаек и ворон сотрудникам помогают современные разработки и настоящие хищники, в свое время спасенные после травм. В штате числятся ястребы-тетеревятники Дарвин и Кассиопея, а также мохноногие канюки Исбьёрн и Эйяфьятлайокюдль. Птицы инстинктивно избегают мест охоты крылатых охранников, поэтому метод биорепеллентации с использованием ловчих птиц признан самым эффективным и экологичным способом защиты объекта.

