Марина Табейкина: о том, как помочь самому себе в сложных жизненных ситуациях
Пернатые помощники орнитологической службы мурманского «Экотехнопарка» снимают зимние шубки

В Мурманской области наступает оттепель, температура воздуха в ближайшие дни поднимется до +3-5 градусов. Такая резкая перемена погоды на Крайнем севере обычно кратковременна и не обещает наступление весны, но хищные птицы, постоянно проживающие на территории «Экотехнопарка» АО «Ситиматик», уже начали активно линять.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», процесс смены пера начинается в марте-апреле, иногда в конце февраля, и длится полгода. Сейчас ястребы получают все необходимые витамины и пищевые добавки, чтобы поскорее обрасти новыми перьями и набраться сил после долгой зимы.

Неустойчивые мартовские метеоусловия птицам в такой уязвимый период не страшны — они проживают в специально возведенном вольере. Его конструкция деревянная, окна оборудованы сеткой, так как птица должна видеть преграду, а стекло может не заметить и пораниться. При этом сетка свободно пропускает свет и воздух и позволяет обозревать территорию. Ставни защищают от сквозняков, а инфракрасные лампы поддерживают комфортную температуру. Также для ястребов на полу размещают хвойные ветки. Это не просто подстилка, а полноценное обогащение среды. В тепле ветки выделяют фитонциды, которые помогают бороться с паразитами и укрепляют здоровье дыхательных путей птиц.

Орнитологическая служба Мурманского филиала АО «Ситиматик» была создана в сентябре 2021 года. Она контролирует популяции птиц на территории полигона твердых коммунальных отходов. Бороться с нежелательными гостями в виде чаек и ворон сотрудникам помогают современные разработки и настоящие хищники, в свое время спасенные после травм. В штате числятся ястребы-тетеревятники Дарвин и Кассиопея, а также мохноногие канюки Исбьёрн и Эйяфьятлайокюдль. Птицы инстинктивно избегают мест охоты крылатых охранников, поэтому метод биорепеллентации с использованием ловчих птиц признан самым эффективным и экологичным способом защиты объекта.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
