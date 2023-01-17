Мурманская область. Арктика (16+)17.01.23 08:45
«Пернатые соседи»: в областной детско-юношеской библиотеке открылась новая фотовыставка
Экспозиция расположилась в холле второго этажа библиотеки. Выставка проходит в рамках экопросветительской программы с юными орнитологами, школьниками из 4 «А» класса прогимназии №40.
Как пишет vk.com/murmanculture, на экспозиции представлены 36 фотографий, сделанных в окрестностях города Мурманска сотрудниками Мурманского областного краеведческого музея.
Увидеть кадры из жизни заполярных птиц гости библиотеки смогут до 16 февраля.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264367%2Falbum-139605315_00%2Frev
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
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TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
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Fylhtq95
11.01.23 14:23
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