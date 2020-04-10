Персонал Кольской АЭС начал получать информацию о заработной плате в электронном виде

На Кольской атомной станции стартовала опытно-промышленная эксплуатация нового автоматизированного программного комплекса «Просмотр и печать расчётного листка сотрудника», позволяющая постепенно отказаться от устаревшего бумажного формата.

Узнать информацию о всех параметрах собственной заработной платы и даже просмотреть архив своих зарплатных расчётов работники теперь могут прямо на своем рабочем месте, оснащённом специальным считывателем индивидуального электронного пропуска.

«Форма и содержание расчётного листка не меняются, корректируется только порядок ознакомления работника с ним. Процесс ознакомления становится удобным и не привязанным ко времени, позволяет самостоятельно получать и, в случае необходимости, выводить на печать необходимую информацию, что будет способствовать экономии ресурсов и рабочего времени. Электронный формат также снимет проблему обязательного ознакомления работников с расчётными листками, выданными в период отпуска или больничного», - отметила главный бухгалтер Кольской АЭС Людмила Юсова.

Сейчас такой функционал уже доступен для 400 работников подразделений АЭС. В дальнейшем, доступ к просмотру электронных расчётных листков будет организован для всех работников предприятия.

Также просмотр и печать документа будет возможен на информационных терминалах, которые установлены на станции. Меню электронного комплекса простое и удобное в эксплуатации. Оно не требует специальных навыков. При этом гарантируется исключительно индивидуальный и безопасный доступ к информации, так как персонализация в системе возможна исключительно по личным электронным пропускам, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.