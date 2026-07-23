Персонал Кольской АЭС подтвердил готовность к противоаварийным действиям в ходе плановой тренировки

21 июля на Кольской АЭС состоялась плановая противоаварийная тренировка с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС) Концерна «Росэнергоатом». В мероприятии были задействованы специалисты станции, представители ситуационно-кризисного центра «Росатома», Ростехнадзора, аварийно-технических служб, органов местного самоуправления и МЧС.

В ходе тренировки участники отработали совместные действия и практические навыки в случае нештатной ситуации, в том числе, по обеспечению мер безопасности, соблюдению требований инструкций по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

Особое внимание было уделено отработке практических действий персонала специальных формирований Кольской АЭС по подключению и вводу в работу противоаварийной мобильной техники – передвижных дизель-генераторных и насосных установок. Также были проверены локальная система оповещения, межведомственное взаимодействие, информационный обмен, действия сил и средств всех систем.

На полномасштабном тренажёре блочного щита управления персонал отработал практические действия по управлению условной нештатной ситуацией. В защищённом пункте управления Кольской АЭС работал штаб во главе с главным инженером атомной станции Владимиром Матвеевым. На всех этапах тренировки было организовано оперативное взаимодействие с ситуационно-кризисным центром «Росатома» и руководством Концерна «Росэнергоатом».

«Плановая тренировка с группой ОПАС прошла на высоком уровне. Персонал Кольской АЭС продемонстрировал чёткие и слаженные действия при отработке нештатной ситуации, показал готовность к развёртыванию мобильной противоаварийной техники и организации защиты персонала. Особо отмечу эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления и экстренными службами. Такие учения – залог надёжной и безопасной работы станции», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как отмечае6т управление коммуникаций Кольской АЭС, энергоблоки АЭС во время тренировки работали в штатном режиме, никакого вмешательства в их работу не производилось.

Противоаварийные тренировки с группой ОПАС регулярно проводятся на всех атомных станциях Концерна «Росэнергоатом». Их цель – проверка практических навыков персонала по управлению нештатными ситуациями, отработка взаимодействия со всеми задействованными службами и повышение уровня безопасности АЭС и защиты населения.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.