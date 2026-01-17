КАК УЗНАТЬ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ БЕСПЛАТНО: СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ И РАСШИФРОВКА УРОВНЕЙТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
Перспектива: в Мурманске презентовали проект по строительству Кольской АЭС-2

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 15 января в Центре управления регионом прошёл День подрядчика, на котором представители Кольской АЭС и правительства Мурманской области провели встречу с подрядными организациями, планирующими участвовать в реализации глобального проекта на территории Мурманской области.

В мероприятии приняли участие директор КАЭС, депутат регионального парламента Василий Омельчук, председатель профильного комитета областной Думы Михаил Павлов, вице-спикер Евгений Никора, представители правительства Мурманской области, Торгово-промышленной палаты, Кольской АЭС, подрядных организаций и образовательных учреждений.

Участники встречи подчеркнули, что проведение Дня подрядчика - важный шаг в подготовке к большой стройке. Это уникальная возможность наладить прямой диалог между заказчиком и региональным бизнесом. Одной из ключевых тем обсуждения стала подготовка кадров для реализации проекта. Университеты и колледжи выразили готовность удовлетворить потребности для строительства Кольской АЭС-2. Большая роль будет отведена Полярнозоринскому энергетическому колледжу, на базе которого уже работает современный образовательно-производственный центр, где готовят молодых специалистов для атомной промышленности.

Комментируя итоги мероприятия, вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора отметил, что строительство Кольской АЭС-2 через несколько лет станет крупнейшим инвестиционным проектом нашего региона.

– Параметры проекта действительно вдохновляющие – 4 энергоблока по 600 МВт, период строительства с 2026 по 2043 год, стоимость проекта – более 1,5 триллиона рублей! И на Дне подрядчика, организованном совместно с правительством региона, Торгово-промышленной палатой, Кольской АЭС и концерном «Титан-2», компании из Мурманской области  и других регионов России, наши образовательные учреждения смогли не только ознакомиться проектом, но и в рамках отраслевых секций представить свой потенциал. Отдельно подчеркну, что Кольская АЭС-2 является ключевым инвестиционным проектом как регионального плана «На Севере – жить!», так и долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Кировско-Апатитской агломерации, утверждённого в октябре прошлого года правительством России.

Масштабный проект «Росатома» по возведению новой АЭС за северным Полярным кругом призван обеспечить регион энергией на 100 лет. КАЭС-2 станет первой в мире атомной станцией с реактором на спектральном регулировании. Первый блок планируется ввести в эксплуатацию в 2035 году. Полевые работы по подготовке территории и по строительству подъездных дорог для сооружения новой станции планируется начать летом 2026 года.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33727/

