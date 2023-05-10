Перспективное планирование работы Кольской энергосистемы продолжается с учётом новых потребностей крупных производств
В ходе рабочего совещания представители исполнительных органов Мурманской области, субъектов электроэнергетики, иных заинтересованных организаций обсудили перспективное планирование работы Кольской энергосистемы.
Обращаясь к участникам, первый замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Лупанский отметил необходимость продолжения работы с учётом потребности в электрической энергии новых потребностей крупных производств, задействованию неиспользуемого резерва мощности генерирующих предприятий.
В разрезе повестки, сформированной на основе протокольных решений февральского совещания, посвящённого путям увеличения потребления электрической энергии в Мурманской области, с докладами выступили руководители АО «Корпорация развития Мурманской области», ООО «КРДВ Мурманск», филиал АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ, Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад».
Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, по итогам встречи были намечены основные векторы информационного взаимодействия между участниками процесса подготовки документов перспективного планирования Кольской энергосистемы, кратко проанализированы базовые направления инвестиционной деятельности крупнейшей электросетевой компании региона – Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», обсужден ряд предложений по дальнейшему развитию энергосистемы Мурманской области.
«Разработка документов перспективного планирования дальнейшего развития Кольской энергосистемы требует тесного и продуктивного взаимодействия всех заинтересованных сторон», – подчеркнул Сергей Лупанский.
Фото: https://gov-murman.ru