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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.22 16:00

Перспективные инвестпроекты Мончегорска появились на Инвестиционном портале Мурманской области

Обмен информацией о перспективных инвестиционных проектах ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между Корпорацией развития Мурманской области и Агентством развития Мончегорска.

Четыре проекта с общим объёмом инвестиций порядка 70 миллионов рублей, к реализации которых в Мончегорске приглашают инвесторов, опубликованы на Инвестиционном портале Мурманской области. С привлечением частных инвестиций в городе планируют построить апарт-отель на 60 номеров, завод по производству кормов для аквакультуры, который покроет часть потребностей предприятий Мурманской области, а также хладокомбинат  с фабрикой мороженого и завод по производству безалкогольных напитков. Предполагается, что реализовывать проекты возможно с использованием пакета арктических преференций. В частности, инвестор при получении статуса резидента АЗРФ будет иметь возможность получить необходимый земельный участок без торгов.

Ранее портфель инвестиционных проектов Мончегорска был представлен на Дне Арктического инвестора, который прошёл в городе 17 сентября. Найти информацию о предлагаемых к реализации проектах можно в разделе «проекты/требуется инвестор». 

На данный момент на региональном Инвестиционном портале представлено более 200 инвестиционных проектов. Для того, чтобы предложить проект, необходимо заполнить форму «Линия прямых обращений» в разделе «Каналы связи».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, весной 2022 года Корпорация развития Мурманской области и Агентство развития Мончегорска подписали соглашение, которое включает поддержку в сопровождении и информационное сотрудничество по инвестиционным проектам. В сентябре в рамках сотрудничества в Мончегорске состоялся День Арктического инвестора, собравший потенциальных и действующих резидентов из арктических регионов, представителей федеральной и региональной власти и институтов развития. На мероприятии были представлены перспективные инвестиционные проекты Мурманской области.

Посмотреть запись презентаций можно по ссылке.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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