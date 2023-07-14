Перспективные программы по поддержке бизнеса и развитию кадрового потенциала обсуждают на ежегодном форуме «Мой бизнес-лагерь» в Карачаево-Черкесии

Форум «Мой бизнес-лагерь» проходит с 12 по 14 июля в Архызе. Представители региональных органов исполнительной власти, Центров «Мой бизнес» и других ведомств поддержки предпринимательства со всей России принимают участие в трехдневной командной работе по выработке решений по перспективным направлениям развития инфраструктуры поддержки «Мой бизнес».

В рамках мероприятий форума пройдёт межрегиональный обмен практиками, а также проработка предложений по развитию мер Национального проекта и системы поддержки предпринимательства в России в перспективе до 2030 года.

Мурманскую область представляют начальник управления государственной поддержки предпринимательства министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Марта Говор и директор НМКК «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (Фонд) Андрей Дочкин.

«Помимо обширной образовательной программы, в рамках форума проходит интерактивное общение с коллегами из других регионов. Ежегодный форум стал больше чем событие, это возможность стать частью крайне живого профессионального сообщества», – подчеркнула Марта Говор.

Кроме того, 15 июля в Архызе состоится Всероссийский форум для предпринимателей «Мой бизнес. Старт». Ключевым мероприятием форума станет дискуссия «Кадры в экономике».

«В апреле мы сделали первый подход к обсуждению вопросов поддержки МСП в горизонте 2030. В июне президент в рамках ПМЭФ дал ряд системных поручений по решению кадрового вопроса и развитию кадрового потенциала страны. Поэтому тема «Кадры в экономике» выбрана нами не случайно. Наш рынок переживает глобальные изменения – развитие и импортозамещение в сферах производства, IT, туризма и многих других требуют постоянного кадрового насыщения. Поэтому одним из ключевых конкурентных преимуществ для предприятий, в том числе для МСП будут кадры. Состав спикеров позволит нам комплексно подойти к обсуждению этих вопросов», – подчеркнула заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, форумы «Мой бизнес-лагерь» и «Мой бизнес. Старт» организует Минэкономразвития России совместно с правительством Карачаево-Черкесии.

Фото: https://gov-murman.ru