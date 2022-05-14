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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.22 15:00

Перспективные технологии «Безопасного города» для Мурманской области

12 мая испытательный стенд, развернутый на базе ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС России посетили заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова и начальник ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» Павел Кропачев.

В ходе рабочей встречи сотрудников Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России с представителями Мурманской области были продемонстрированы результаты НИОКР МЧС России по «Безопасному городу». В частности, на испытательном стенде были представлены инновационные решения по широкому комплексу стоящих перед властями регионов и муниципалитетов задач.

Делегации Мурманской области были продемонстрированы предиктивные возможности «Безопасного города» на примере прогнозных и аналитических моделей «Лесной пожар», «Разлив нефти и нефтепродуктов в гидросферу», «Отключение тепло- и электроснабжения» и другие модели.

 

 

 

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4745470

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