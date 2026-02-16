Перспективы газификации и повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области обсудили в Москве

13 февраля в Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства России Александра Новака и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, ход газификации в рамках пятилетней программы на период 2026–2030 годов, повышение производительности труда в отраслях экономики Мурманской области.

«Надёжность тепло- и электроснабжения — приоритетный для нас вопрос. Поэтому перспективы газификации, повышение надёжности электросетевого комплекса региона и стабильную работу котельных остаются безусловным приоритетом. Наша задача – не просто обновить инфраструктуру, а обеспечить северянам стабильное тепло и электричество», – отметил губернатор по итогам.

Напомним, что на Международном арктическом форуме-2025 Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ строго соблюдать план газификации Мурманской области до 2030 года. В октябре прошлого года подписана первая пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации региона – на 2026–2030 годы.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, ранее сообщалось, что руководством компании «Россети Северо-Запад» и правительством региона будет сформирован план дополнительных мероприятий по модернизации инфраструктуры электросетей за счёт инвестиций компании.

Фото (правительство России): https://gov-murman.ru/info/news/562332/#&gid=1&pid=1