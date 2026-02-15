Мурманчане почтили память воинов-интернационалистовНаш мир контрастов: от роботизированной руки, кисть которой может отсоединяться, ползать и поднимать предметы, до «умной» коровы, которая умеет пользоваться инструментами
Мурманская область. Арктика (16+)15.02.26 18:00

Перспективы многоэтажного жилищного строительства обсудили в Североморске

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков в конце недели провёл первую встречу с потенциальными застройщиками - руководством компании «Кронекс Девелопмент».

- Североморск - город с большим потенциалом и перспективами, и потребность в новом современном жилье здесь остаётся высокой. Особенно остро этот вопрос стоит с учётом действующих в регионе льготных ипотечных программ - «Семейной ипотеки» и «Арктической ипотеки». К сожалению, в силу объективных причин они пока не могут быть применены в нашем муниципалитете, поэтому запрос жителей на новое жильё очевиден. Радует, что при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса старт многоэтажного строительства в нашем ЗАТО – это уже не просто далёкая мечта, а вполне осязаемая перспектива, - отметил глава муниципалитета.

В ходе переговоров руководство Североморска и представители строительной компании обсудили возможность строительства многоквартирных жилых домов, разобрали технические и организационные аспекты реализации проекта, а также осмотрели возможные площадки для застройки.

Напомним, ранее во флотской столице были определены два перспективных земельных участка: локация на улице Адмирала Сизова (на месте старого отделения Военно-морского клинического госпиталя) и локация на пересечении улиц Восточная и Корабельная.

Как сообщил Владимир Евменьков, на данный момент представители компании «Кронекс Девелопмент» тщательно взвешивают все «за» и «против», чтобы принять окончательно решение финального решения.

 

 

 

Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
