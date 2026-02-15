Перспективы многоэтажного жилищного строительства обсудили в Североморске

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков в конце недели провёл первую встречу с потенциальными застройщиками - руководством компании «Кронекс Девелопмент».

- Североморск - город с большим потенциалом и перспективами, и потребность в новом современном жилье здесь остаётся высокой. Особенно остро этот вопрос стоит с учётом действующих в регионе льготных ипотечных программ - «Семейной ипотеки» и «Арктической ипотеки». К сожалению, в силу объективных причин они пока не могут быть применены в нашем муниципалитете, поэтому запрос жителей на новое жильё очевиден. Радует, что при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса старт многоэтажного строительства в нашем ЗАТО – это уже не просто далёкая мечта, а вполне осязаемая перспектива, - отметил глава муниципалитета.

В ходе переговоров руководство Североморска и представители строительной компании обсудили возможность строительства многоквартирных жилых домов, разобрали технические и организационные аспекты реализации проекта, а также осмотрели возможные площадки для застройки.

Напомним, ранее во флотской столице были определены два перспективных земельных участка: локация на улице Адмирала Сизова (на месте старого отделения Военно-морского клинического госпиталя) и локация на пересечении улиц Восточная и Корабельная.

Как сообщил Владимир Евменьков, на данный момент представители компании «Кронекс Девелопмент» тщательно взвешивают все «за» и «против», чтобы принять окончательно решение финального решения.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19335-glava-zato-vladimir-evmenkov-provel-pervuyu-vstrechu-s-potencialnymi-zastroyshikami/