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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.23 13:30

Перспективы молодёжи на Крайнем Севере стали главной темой «Арктического диалога» в североморском лицее №1

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев в лицее №1 Североморска встретились с молодёжью в рамках традиционного проекта «Арктический диалог».

Ученики лицея проявили живой интерес к открытому общению. Ребят интересовало всё – экономические и образовательные перспективы Мурманской области и Арктической зоны в целом, отличия и сходства арктических и дальневосточных регионов, биографические подробности спикеров, которые могли бы послужить им ориентиром во взрослой жизни.

Алексей Чекунков уделил особое внимание перспективам развития региона, возможностям, которые несут масштабные изменения в жизнь молодых северян. Он подчеркнул, что Мурманская область – стратегический регион, который важен для социально-экономического роста России, усиления логистики и промышленных мощностей.

Александр Моисеев отметил, что нынешняя молодёжь сейчас живёт в эпоху исторического разлома, когда меняется мировая история. От отметил, что защитник Отечества – это внутреннее состояние гражданина России, независимо от того, носит он погоны или нет; и призвал юных североморцев следовать примеру их отцов, вырабатывать гражданскую позицию, не оставаться равнодушными к судьбоносным событиям.

Андрей Чибис подчеркнул, что нынешняя молодёжь очень грамотная, умеющая принимать решения, инициативная, с горящими глазами, – и это вселяет спокойствие и веру в то, что будущее России в надежных руках.

«Мы прилагаем все усилия для того, что вы в своём родном регионе получали качественное образование, устраивались на хорошую работу и получали достойную зарплату. При этом у москвичей и у питерцев нет уникальной возможности сесть на машину и, проехав два часа, в Териберке полюбоваться на китов», – сказал глава региона.

Участникам, задавшим наиболее интересные вопросы и проявившим высокую активность, вручили памятные подарки, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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