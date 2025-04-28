Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в ЗАТО обсудили в Заозерске

В Заозерске в рамках Дней предпринимательства Мурманской области состоялась встреча инвестиционного уполномоченного Арсения Филиппова с представителями малого и среднего предпринимательства.

В мероприятии приняли участие начальник управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Вероника Гнатко и менеджер Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора Елена Мелюхина. Они рассказали о действующих региональных финансовых мерах поддержки предпринимательства.

«В силу особого режима, действующего на территории муниципальных образований, у предпринимателей, зарегистрированных в ЗАТО, есть конкурентное преимущество – широкий спектр незанятых и востребованных ниш, которые способны принести достойную прибыль и одновременно повысить уровень комфорта жизни населения. А механизмы, внедренные правительством региона, позволяют реализовать самые смелые бизнес-идеи», – отметила Вероника Гнатко.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства – одно из направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Участники встреч обсудили актуальные вопросы и выработали возможные пути решения. Предприниматели смогли получить всю интересующую информацию, обменяться опытом и укрепить связи в бизнес-сообществе муниципальных образований.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457274419%2F47794ae8121aebbc62