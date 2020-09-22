Перспективы региона в сфере развития туризма обсудили в рамках медиаконгресса в Мурманске

Сделать Арктику привлекательной доступной, вывести внутренний туризм на европейский уровень. О перспективах развития сферы путешествий в Мурманской области сегодня говорили на презентационной сессии, которая состоялась в рамках первого арктического туристского медиаконгресса «Доступная Арктика».

Открыла мероприятие заместитель губернатора Ольга Кузнецова, представив экспертам, журналистам и блогерам программу развития транспортной инфраструктуры, модернизации и создания новых туристических объектов.

«Наши основные туристические проекты это: Териберка, Хибины, модернизация аэропортов Мурманска и Апатитов и расширение маршрутной сети, а также развитие центра Мурманска, чтобы туристам было, чем заняться. Мы надеемся, что гости, которые сегодня приехали по работе, вернутся в наш регион уже туристами», – отметила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, регион нуждается в профессионалах, и с каждым реализованным масштабным проектом возможностей для трудоустройства будет больше. С докладом о подготовке кадров для сферы туризма выступила врио ректора МАГУ Ирина Шадрина. По её словам, направления подготовки, связанные с туризмом и сервисом пользуются большой популярностью.

«В этом году конкурс на бюджетные места составил 2 человека на место. Также в университет поступили несколько предложений из Китая о проведении совместных образовательных программ», – прокомментировала Ирина Шадрина.