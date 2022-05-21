Перспективы технологического взаимодействия между китайскими компаниями и Кольской ГМК обсудили во время встречи

При содействии Российско-Китайского Делового Совета прошла рабочая встреча между генеральным директором АО «Кольская ГМК» Евгением Борзенко и чрезвычайным и полномочным послом КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэем.

Стороны обсудили перспективы технологического взаимодействия между китайскими компаниями и Кольской ГМК.

Генеральный директор АО «Кольская ГМК» Евгений Борзенко подчеркнул, что в настоящее время важно усилить взаимодействие с китайскими компаниями в области специализированного оборудования и техники. Компания продолжит системно сотрудничать с китайскими коллегами по вопросам технологического и инновационного развития.

Господин посол отметил, что на сегодняшний момент отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на беспрецедентно высоком уровне. Китайские компании при поддержке посольства КНР в РФ готовы к расширению сотрудничества во всех отраслях промышленности.

Господин посол также подчеркнул особую роль Российско-Китайского Делового Совета в налаживании прямых отношений между российскими и китайскими деловыми кругами, а также выразил уверенность, что Совет совместно с компаниями-членами РКДС сможет в полной мере раскрыть потенциал для значительного наращивания российско-китайского взаимодействия по всем направлениям.

Фото предоставлено пресс-службой КГМК.