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Мурманская область. Арктика (16+)19.12.20 17:30

Первая «Лыжная стрела» отправилась в Апатиты

Сегодня, 19 декабря, в 8.25 с железнодорожного вокзала Мурманска отправилась первая «Лыжная стрела» - электропоезд до Апатитов под номером 6369.

Расписание электрички составлено так, чтобы любители активного отдыха могли оказаться на горнолыжном склоне уже в первой половине дня субботы и вернуться в Мурманск вечером в воскресенье.

«Сегодня сам решил прокатиться на первой электричке. Могу сказать, что это действительно удобный транспорт, когда спортсмену не надо долгое время проводить за рулем. Надеемся, что это увеличит турпоток в город Кировск» – прокомментировал и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

Билеты на электропоезд можно приобрести через мобильные приложения «РЖД Пассажирам», «Пригород» или непосредственно в поезде в пути следования у контроллера-кассира. В связи с пандемией коронавирусной инфекции обязательное условие – иметь при себе документы, подтверждающие регистрацию на территории региона.

«Билеты на «Лыжную стрелу» субсидируются правительством Мурманской области. Стоимость билета составляет всего 281 рубль. Это существенно ниже проезда на других видах транспорта. Организован трансфер в Кировск – спустя 15 минут после прибытия в Апатиты пассажиров заберет и доставит до автовокзала Кировска межмуниципальный автобус, следующий по маршруту №131. Проезд оплачивается отдельно, стоимость билета составляет 73 рубля», - пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виктор Тиховский.

«Лыжная стрела» способна вместить 254 пассажира на сидячих местах в четырёх вагонах.

«На этот рейс у нас также действуют все льготы, положенные в соответствии с федеральным законодательством. Например, дети и студенты при предъявлении студенческого билета могут приобрести билет за 50% от стоимости» - отметил заместитель начальника Октябрьской железной дороги по территориальному управлению Игорь Поликарпов.

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