Первая мурманская пара получила «Сертификат молодожёнов»

12 апреля, в День космонавтики, заключили брак мурманчане Диана и Сергей Шебановы. Помимо традиционных цветов в ЗАГСе их ожидал ещё один подарок – сертификат на получение комплекса медицинских услуг, направленных на подготовку к успешной беременности и рождению здорового ребёнка.

«Сертификат молодожёнов» - элемент проекта «На Севере – малыш», включенного по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в стратегический план «На Севере – жить!». Он гарантирует паре комплексное обследование репродуктивного здоровья, консультации врачей и психологов, скрининговые программы в медучреждениях региона по «зелёному коридору».

Документ молодым вручили заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима и первый заместитель главы города Мурманска Иван Лебедев. Диана и Сергей стали первыми получателями сертификата в столице Кольского Заполярья.

- Очень приятный подарок, потому что мы планируем расширять нашу семью, и если необходимые исследования можно пройти быстро и бесплатно, то это прекрасно, - поделилась искренней радостью Диана.

- Вручению первого сертификата предшествовала большая предварительная работа – нужно было составить необходимый перечень исследований, подготовить для брачующихся маршрут, чтобы они получили медицинские услуги в удобное время и без задержек, - рассказала замминистра здравоохранения региона Екатерина Сулима. - Надеемся, что эта мера принесёт нам рост рождаемости доношенных, здоровых деток.

«Сертификат молодожёнов» отныне будет получать каждая брачующаяся пара Мурманской области в возрасте от 18 до 49 лет. Действие программы продлится до 22 декабря, после чего будет проведён анализ её эффективности и на его основе принято решение о продолжении и развитии данной меры поддержки.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29755&page=1