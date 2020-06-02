Первая отправка призывников в период пандемии

В Военном комиссариате городов Североморск и Островной состоялась первая отправка призывников, которые будут служить в воинских частях Северного флота.

Как сообщает военный комиссариат, в эту призывную кампанию усилены меры профилактики инфекционных заболеваний. Автобус, на котором призывники направились на сборный пункт Мурманска, был предварительно продезинфицирован. За три дня до отправки новобранцы сдали тест на коронавирус.

В военном комиссариате строго следят за соблюдением социальной дистанции, проводят санитарную обработку помещений, для призывников – измерение температуры тела и использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) – обязательны.