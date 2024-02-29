Первая партия мойвы на транспортном судне «Новый свет», как ожидается, придёт в Мурманск 5-6 марта

Развитие промысловой обстановки обсудили на заседании штаба по оперативному регулированию добычи мойвы в Баренцевом море, которое провёл заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в режиме ВКС.

Российские рыбаки к 27 февраля добыли более 14 тысяч тонн мойвы, что на 41% выше показателя 2023 года.

Как сообщает t.me/s/fish_gov_ru, с учётом того, что национальная квота в этом году в три раза больше прошлогодней, рыбакам необходимо нарастить промысловые усилия, чтобы максимально освоить выделенный России объём.

К 27 февраля на промысле мойвы в Баренцевом море находилось 10 судов (на три судна больше, чем на аналогичную дату 2023 г.), которые работают по квотам 10 пользователей.

Пограничная служба ФСБ России поддержала позицию Росрыболовства и обращения рыбаков: в связи с неблагоприятной погодой разрешена перегрузка уловов на транспортные суда во внутренних морских водах, в местах укрытия.

На штабе обсудили предстоящую работу по обслуживанию судов со свежими уловами мойвы с представителями Мурманского морского рыбного порта. Первая партия рыбы на транспортном судне «Новый свет», как ожидается, придёт в порт в начале следующей неделе (5-6 марта). На борту будет около 4 тысяч тонн мойвы.