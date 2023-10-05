Первая партия новых контейнеров для раздельного сбора отходов прибыла в Мурманск

АО «Ситиматик» продолжает обновление контейнерного парка в Мурманской области. В ближайшее время в муниципалитетах Заполярья появятся ещё 300 сетчатых контейнеров для раздельного сбора отходов – первые 150 уже готовы к транспортировке в населенные пункты.

Ими региональный оператор – Мурманский филиал АО «Ситиматик» собирается дооснастить контейнерные площадки в Мурманске, впервые такие баки установят в Коле и в Апатитах.

Адреса, по которым проведут установку так называемых «сеток», согласовываются с муниципалитетами. Контейнерные площадки при этом должны отвечать простым, но очень важным требованиям – в частности, располагаться на ровной поверхности и быть оборудованными подъездными путями для спецтранспорта, выгружающего отходы.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», специальные контейнеры сетчатого типа для раздельного сбора отходов устанавливаются в Мурманской области с 2021 года. На сегодняшний день в регионе насчитывается порядка 600 металлических баков. Сетки-накопители предназначены только для самой распространенной упаковки из пластика – бутылок ПЭТ (полиэтилентерефталат), имеющих маркировку 01. Их нужно помещать в спецбаки в смятом виде. Популярные товары из пластика 1 типа: бутылки из-под воды, сока, пива, лимонадов, кваса, молока и кефира. Перед сдачей простые этикетки с бутылки снимать необязательно. Если есть термоусадочная пленка, которая обтягивает изделие целиком, необходимо удалить её – зачастую она произведена из другого вида пластика. Крышечки можно оставлять на бутылке.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».