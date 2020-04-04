Первая партия в 500 ПЦР-тестов и специальные реактивы к ним доставлены в Мурманскую область

Компания «ФосАгро» направила в регионы присутствия 1,5 тысячи ПЦР-тестов (полимеразно-цепная реакция) для диагностики новой короновирусной инфекции COVID-19. Первая партия в 500 ПЦР-тестов и специальные реактивы к ним уже доставлены в Мурманскую область.

В областной лаборатории будет проводиться диагностика коронавируса среди жителей региона и Кировско-Апатитского района в частности.

Данная партия будет направлена для тестирования пациентов с подозрением на коронавирус, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, и по решению Министерства здравоохранения – на регулярное тестирование медиков.

Кроме ПЦР-тестов, в рамках Альянса с Российским фондом прямых инвестиций, компания ранее доставила в Мурманскую область экспресс-тесты и реактивы для их проведения.

Помимо этого, в городах присутствия компании оказывается помощь медицинским учреждениям в приобретении необходимого для борьбы с коронавирусом оборудования и средств индивидуальной защиты. В частности, для Апатитско-Кировской городской больницы закуплены 4 аппарата ИВЛ, 12 кислородных концентраторов, 10 компрессорных небулайзеров, 500 фильтрующих полумасок и более тысячи одноразовых костюмов инфекционной защиты, 42 костюма-комбинезона, 80 защитных очков и 148 костюмов химической защиты «Тайкем». Ещё 713 аналогичных костюмов готовятся к поставке в больницу. Приобретаются ещё аппараты искусственной вентиляции лёгких, большие партии одноразовых шприцев, пробирок для крови и биоматериалов, прорабатывается вопрос о закупке специальной медицинской мебели, постельного белья, посуды, моющих и дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

В планах компании приобретение для регионов присутствия ещё 10 тысяч ПЦР-тестов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.