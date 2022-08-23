Первая победа команды Мурманской области на Спартакиаде 2022 среди сильнейших спортсменов

22 августа в центре водных видов спорта «Невская Волна» в Санкт-Петербурге завершились финальные заплывы второго дня соревнований Всероссийской спартакиады по летним видам спорта. По результатам заполярный спортсмен Павел Самусенко занял 2-е место на дистанции 100 метров в дисциплине кроль на спине. Тренером талантливого пловца, представляющего регион на масштабных соревнованиях, выступает Екатерина Лебедик.

Как сообщает региональное Министерство спорта, Мурманскую область в этом виде спорта на Спартакиаде также представляют Есения Константинова и Елизавета Прохорова. Заплывы спортсменок пройдут 23 августа.

С полным расписанием соревнований в рамках Всероссийской Спартакиады 2022 среди сильнейших спортсменов можно ознакомиться на официальном сайте.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/