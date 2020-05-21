Первая подлодка «Борей-А» «Князь Владимир» будет передана флоту 25 мая - ТАСС

Акт приёма-передачи флоту первого модернизированного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир» будет подписан 25 мая. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время подлодка отрабатывает задачи под водой в Белом море. В конце недели крейсер вернётся на «Севмаш». Подписание акта приёма-передачи субмарины планируется на 25 мая», - сказал собеседник агентства.

По словам источника, церемония подъёма Андреевского флага, означающая ввод корабля в боевой состав флота, планируется на «Князе Владимире» в середине июня.