Первая проектная лаборатория программы «Музеи Русского Севера» завершилась в Мурманске

В Мурманске прошла первая проектная лаборатория для финалистов конкурса по развитию туристической привлекательности.

Напомним, что в этом году отбор в программу прошли 9 музейных команд из Мурманской области: это музеи Полярного, Кировска, Ковдора, Кандалакши, Печенгского округа, а также выставочный комплекс Североморска, музей-заповедник «Петроглифы Канозера», областной художественный музей и областной краеведческий музей.

Региональным партнёром лаборатории выступил Мурманский областной краеведческий музей, на площадке которого состоялось свыше 20 событий с участием 10 экспертов, в том числе представителей Московской высшей школы социальных и экономических наук, Центра развития креативного туризма, туроператоров и профильных органов исполнительной власти Мурманской области.

Участники проектной лаборатории прорабатывали свои проекты, обсуждая основные подходы и механики создания современных турпродуктов для молодежной аудитории. Три дня интенсивной работы помогли музейным сотрудникам сформировать понимание рынков, на которых работают музейные турпроекты, углубиться в понимание запросов аудитории и ее специфику, прояснить особенности музейного турпродукта и креативно подойти к формированию его концепции, узнать о продвижении и упаковке своих идей. Финалом проектной лаборатории стала защита сформированных проектов перед потенциальными инвесторами – представителями туристического бизнеса и экспертами.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в середине февраля организаторы программы определят команды, которые по итогам работы и презентации получат поддержку экспертов и наставников в разработке своего турпродукта в рамках программы «Музеи Русского Севера».

Проект реализуется при поддержке компании «Северсталь» и Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: https://gov-murman.ru