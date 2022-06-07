Первая смена детей портовиков уже отправилась навстречу приключениям на курорт на Москва-реке

В самый экологически чистый Рузский район Московской области, на берег Москвы-реки, на курорт «Энергетик» отправились отдыхать дети сотрудников АО «Мурманский морской торговый порт». Таким образом, на предприятии продолжается ежегодная оздоровительная программа. Для детей портовиков предусмотрено три смены: с 29 мая по 18 июня, с 21 июня по 11 июля и с 7 по 27 августа.

Общая площадь курорта – 25 гектар. При этом там есть все самое необходимое для отдыха: просторная современная столовая, бассейн с автоматической системой подогрева и дезинфекцией, футбольное поле с трибунами, мини футбольное поле, волейбольная и баскетбольные площадки, клуб с большой сценой и танцевальным залом, библиотека с читальным залом, тренажерный зал, банно-прачечный корпус.

«Для нас важно, чтобы ребята не только отдохнули, но и провели это время с пользой, узнали что-то новое. Ведь недаром говорят, что лето – это маленькая жизнь! А эти три недели в жизни ребят будут насыщены приключениями, творчеством и играми. При этом за ними всегда будут присматривать опытные наставники», - рассказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Изюминка курорта - «Город мастеров». Это шесть домиков, в которых собрано все для творческой и досуговой работы. Там ребята смогут обучиться чеканке, квиллингу, бисероплетению, сшить мягкую игрушку, поработать с волшебной фольгой. Также на территории есть студии: театральная, хореографии, пения и игры на гитаре, а ещё кулинарии, каждый найдёт занятие по душе.

Первая смена детей портовиков уже отправилась навстречу приключениям, чтобы отдохнуть от сурового климата Кольского Заполярья, напитаться солнцем и витаминами. Всего этим летом по путевкам, выделенным АО «ММТП», в оздоровительном лагере отдохнут 50 детей. Тем самым, с помощью предприятия, где работают их родители, они смогут восстановить силы и подготовиться к новому учебному году. Летний отдых детей – это часть масштабной социальной программы старейшего предприятия столицы Кольского Заполярья.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248929%2Fwall-149919532_2568