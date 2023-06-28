Первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» стоит у вечного причала в Музее военно-морской славы в Кронштадте

Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» заняла почётное место в Музее военно-морской славы, открытие которого запланировано на этот год, работы по превращению субмарины в экспонат музея завершены.

Напомним, основные работы на субмарине, проводившиеся на предприятии в Снежногорске, были завершены в конце лета прошлого года, после чего субмарину начали готовить к инженерной операции по перемещению к месту вечной стоянки в музее военно-морской славы туристического кластера «Остров фортов» в Кронштадте.

В ходе операции субмарину сначала доставили на Выборгский судостроительный завод, там установили на погружную баржу «Атлант» и уже оттуда доставили в порт Кронштадта. Затем подлодку разделили на две части по отсеку-донору, который заменил реакторный отсек и на специальных самоходных осях в ночное время по улицам города доставили на территорию музея, где и продолжились работы по превращению субмарины в экспонат.

Как сообщал 21 июня vk.com/kmolz, в преддверии Международного Военно-морского салона мимо корабля, над которым трудились морзаводцы, не пройдёт ни один гость МВМС-2023. «Это значит, что второй этап работ по превращению АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» в экспонат Музея военно-морской славы завершён.

За несколько дней до окончания работ руководители основных подразделений завода, участвовавших в ремонте АПЛ К-3, собрались на площадке строящегося музея, чтобы сделать фото с единственным и главным объектом, который Кронштадтский морской завод представит на Военно-морском салоне».

Фото: https://vk.com/kmolz?z=photo-63098610_457240416%2Fwall-63098610_1040