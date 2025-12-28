Первая совместная концертная программа Апатитов и Приморска

В Выставочном пространстве Апатитского Дворца культуры прошла первая совместная концертная программа в рамках нового цикла мероприятий между Апатитами и подшефным Приморском.

Проект реализован с применением дистанционных технологий, что позволило объединить юных артистов двух городов, разделённых значительным расстоянием.

Инициатором значимого мероприятия выступила апатитская Детская школа искусств имени Л.М. Буркова. Концертная программа, оформленная в формате детских новостей, была приурочена к 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне.

Юные артисты из Апатитов и Приморска поделились своим видением истории через музыкальные номера, чтение стихов и тематические репортажи, воссоздающие эпизоды прошлого. Ребята рассказали о подвиге предков, значении исторической памяти и ценности мира — глазами детей.

Проект имеет особую ценность как дань уважения героям Великой Отечественной войны, эффективный механизм передачи исторической памяти молодому поколению и пример успешного межрегионального культурного взаимодействия.

Как отмечает пресс-служба администрации города Апатиты, этот проект ещё раз подтвердил: история остаётся живой, когда о ней помнят, изучают и рассказывают новым поколениям.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/535559/#&gid=1&pid=5