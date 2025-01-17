Первая в этом году встреча главы регионального парламента с северянами прошла в штабе общественной поддержки Мурманской области

Сергей Дубовой сегодня провёл личный приём граждан. В ходе приёма прозвучали вопросы, связанные с содействием в получении необходимых документов участником специальной военной операции, а также в развитии и продвижении национального вида спорта «самбо» в Мурманской области.

Заявителей также интересовала возможность повышения квалификации тренерами-преподавателями по направлению «адаптивная физическая культура и спорт» без выезда за пределы региона.

С предложением о сотрудничестве в реализации программы по переобучению и последующему приёму на работу женщин, находящихся в декретном отпуске, обратилась руководитель комитета по развитию женского предпринимательства Мурманского регионального отделения «Опора России».

Сергей Дубовой отметил, что традиционно на встрече звучали вопросы на разные темы:

— В приоритетном порядке рассмотрено обращение участника СВО, необходимое содействие в решении его проблемы оказано на месте. В нынешних условиях всё более актуальной становится тема подготовки специалистов по адаптивной физкультуре, которые будут участвовать, в том числе, и в социальной реабилитации участников СВО, получивших тяжёлые ранения на фронте. Этот вопрос будем прорабатывать с профильными ведомствами. Поддержка семей и повышение рождаемости – также в числе приоритетных направлений региональной политики, поэтому предложение от представителей бизнеса, желающих «подключиться» к реализации программы по переобучению женщин, находящихся в декретном отпуске, также берём в работу. И, конечно же, будем продвигать самбо в нашем регионе, вовлекая в это направление все больше молодёжи.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31638/