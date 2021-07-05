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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.21 13:30

Первая в стране передвижная лаборатория «Эскандор» проверит прочность автомобильных дорог в Мурманской области

Передвижная автолаборатория РОСДОРНИИ «Эскандор» прибыла в Мурманскую область для исследования прочности автомобильных дорог. Наш регион стал первым в стране субъектом, где система со сканерами и радарами выполнит диагностику дорожного покрытия в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Мурманская область стала первым регионом, на территории которого будет проведена непрерывная диагностика автодорог. Наша задача – оцифровать дорожное полотно, чтобы в дальнейшем принимать решения, какие участки ремонтировать в первую очередь не только на основании жалоб северян и нашей оценки, а на основании четко выверенной технической экспертизы», – на оперативном совещании сказал губернатор, поблагодарив региональный Минтранс за активную работу.

Специальный автомобиль способен обследовать дороги по нескольким параметрам одновременно. В частности, оценить прочность асфальта, продольную и поперечную ровность, глубину и профиль колеи, сцепные свойства. Данные, собранные лабораторией, будут переданы в базу системы контроля дорожных фондов (СКДФ) в унифицированном виде.

При этом всю полученную информацию обработают и  проанализируют в Центре управления регионом с помощью Единой платформы управления транспортной системы Мурманской области (ЕПУТС МО).

«Важно получить и использовать данные для своевременной замены дорожного покрытия. На ремонт дорог в этом году выделяется большой объём средств. Вижу, что по ряду объектов работы идут с опережением графика, где-то есть небольшое отставание, но в целом показатели лучше, чем в прошлом году. Ещё многое предстоит сделать, особенно в городе Мурманске. Из федерального центра выделено дополнительно 100 млн рублей на обновление автодорог, также имеется экономия. Прошу Минтранс оперативно провести соответствующую работу с администрацией города Мурманска», – подытожил Андрей Чибис.

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