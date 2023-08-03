Первая встреча: мурманчане высказали свои предложения по вопросу благоустройства площади Пять Углов

В Мурманске состоялась первая встреча с жителями по вопросу благоустройства центральной площади города. Она состоялась в Мурманской областной государственной научной библиотеке в среду вечером.

На встрече присутствовали порядка 30 человек: представители архитектурного сообщества, общественных организаций, объединений маломобильных граждан, образования, культуры, туризма и бизнеса. Работа была построена в рамках стратегической сессии – собравшиеся предлагали свои идеи и предложения по благоустройству, вырабатывали решения в небольших группах, а после защищали проект.

В частности, на встрече среди прочих предложений было озвучено, что на площади необходимо установить необычный фонтан, освободить её исключительно для пешеходов, установить новые скамейки, урны и многое другое.

Организаторы – Центр городского развития Мурманской области – подчеркнули, что сейчас не ведётся речь о конкретных проектах или решениях, а организована работа по сбору предложений от граждан для того, чтобы получить максимальную обратную связь по этому вопросу.

Напомним, запланировано ещё две встречи: 3 августа приглашают представителей молодёжного сообщества, студентов, жителей города Мурманска (ссылка для регистрации).

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, 4 августа ждут представителей организаций и предприятий, расположенных в непосредственной близости от центральной площади, предпринимателей, сотрудников туристической индустрии, жителей областного центра (ссылка для регистрации).

Место проведения: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, зал «Трансформер», 4-й этаж. Начало в 18.00.

Обращаем внимание, что количество мест в зале ограничено. Если вы не смогли зарегистрироваться в электронной форме, то это значит, что мест больше нет. Но доступна онлайн-анкета, которую можно заполнить в любое время и таким образом принять участие в совместной работе.

Заполнить физическую анкету можно будет в «Контейнер-холле» в часы его работы по адресу: г. Мурманск, ул. Генералова, 22.

Напомним, площадь стала победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в 2023 году.

Фото: https://gov-murman.ru