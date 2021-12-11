Первая за полярным кругом «Фабрика процессов» успешно прошла сертификацию

9 декабря на территории Мурманской области успешно завершилась сертификация «Фабрики процессов», созданной в рамках реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» по стандартам АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК), и её тренеров.

«Фабрика процессов» – это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также узнают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели производства.

Подготовка региональных тренеров – один из самых важных этапов при создании «Фабрики процессов». Региональные тренеры проходили длительное обучение в Москве по методикам ФЦК.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в рамках сертификации комиссией, в состав которой вошли эксперты ФЦК, представители предприятия – участника национального проекта и регионального министерства развития Арктики и экономики, была оценена материально-техническая база «Фабрики процессов», методические материалы и подготовленность тренеров.

Торжественное открытие «Фабрики процессов» состоится в январе 2022 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430825/#&gid=1&pid=1