Первая заявка на получение статуса резидента Арктической зоны РФ от Мурманской области – инвестиционный проект «Витино: морской порт и нефтебаза»

Сегодня вступил в силу пакет законов о поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. Первая заявка на получение статуса резидента АРЗФ от Мурманской области была подана уже в семь часов утра от ООО «Норд Стар» – инициатора инвестиционного проекта «Витино: морской порт и нефтебаза» в Мурманской области.

«Мы рассчитываем, что процесс рассмотрения заявки будет оперативным и ООО «Норд Стар» получит статуса резидента АЗРФ. Инвестору станут доступны беспрецедентные меры государственной поддержки. Это существенное снижение ставки налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли, обнуление ставки налогов на имущество на первые пять лет и на землю на три года, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Цель реализации проекта «Витино: морской порт и нефтебаза» – создание условий для роста российского внешнеторгового оборота и возобновление грузопотока нефтепродуктов на экспорт по Северному морскому пути. Проект включает в себя техническое перевооружение морского порта Витино и Беломорской нефтебазы, после которого мощность терминала для обслуживания крупнотоннажных танкеров составит более 4 млн тонн в год. К перевалке планируются, в том числе светлые нефтепродукты, стабильный газовый конденсат, метанол. Запуск планируется в 2022 году.

Объём инвестиций по проекту «Витино: морской порт и нефтебаза» составляет 2,9 млрд рублей. Терминал станет одним из крупнейших предприятий Кандалакшского района, обеспечит энергоносителями социальную сферу поселка Белое море. Предусмотрено создание 246 новых рабочих мест для жителей поселка и близлежащих населенных пунктов.

«Интерес предпринимателей вести бизнес в Арктике, инвестировать в Арктику, реализовывать крупные стратегически важные для страны проекты означает, что мы движемся в верном направлении. На данный момент еще три компании приняли решение о реализации своих инвестиционных проектов. Это только начало, мы ожидаем большого количества заявок на статус резидента АЗРФ уже к концу этого года», – отметила Ольга Кузнецова.

Как сообщает правительство Мурманской области, статус резидента АЗРФ могут получить коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Арктической зоны РФ. Территория Мурманской области полностью входит в АЗРФ.

Условия: минимальный объём капитальных вложений в инвестиционный проект не менее 1 млн рублей (без учёта НДС); инвестиционный проект или направление деятельности должно являться новым для заявителя; новым проектом считается такой проект, в рамках которого на момент подачи заявки объём осуществленных капитальных вложений составляет менее 25% от общего объема инвестиций, предусмотренных бизнес-планом (без учёта расходов на приобретение лицензий на пользование недрами (при наличии);

- отсутствие статуса участника регионального инвестиционного проекта;

- заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; отсутствие недоимок по налогам и сборам, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также задолженностей по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов.