Первенцем 2021 года в Мурманской области стала девочка Маргарита

Она появилась на свет в перинатальном центре 1 января в 8.00. Это второй ребенок в семье.

Сегодня глава региона Андрей Чибис по телефону поздравил северянку с рождением дочки.

«Поздравляю с Новым годом и, конечно, с малышкой – первой в Мурманской области в этом году», – сказал губернатор и пожелал маме юной северянки крепкого здоровья.

В первый день 2021 года в Мурманской области на свет появились 10 детей: четыре девочки и шесть мальчиков.