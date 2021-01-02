Мурманская область. Арктика (16+)02.01.21 17:30
Первенцем 2021 года в Мурманской области стала девочка Маргарита
Она появилась на свет в перинатальном центре 1 января в 8.00. Это второй ребенок в семье.
Сегодня глава региона Андрей Чибис по телефону поздравил северянку с рождением дочки.
«Поздравляю с Новым годом и, конечно, с малышкой – первой в Мурманской области в этом году», – сказал губернатор и пожелал маме юной северянки крепкого здоровья.
В первый день 2021 года в Мурманской области на свет появились 10 детей: четыре девочки и шесть мальчиков.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-
Последние комментарии
Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: В 2020 году наш регион прошёл проверку на прочность - Руслан Назаров
Олег
31.12.20 10:39
УК "Севжилсервис" повысили стоимость содержания и ремонта сразу на 70 %. Спасибо за подарок к Новому году !
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30Киношоу'2016 с Максимом Авериным и Анастасией Заворотнюк, выпуск 2 (16+)09:45«Образ жизни». Тематическая программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Перед Новым годом северян порадовали только цены на сахар-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 11 копеек, доллар остался при своих-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)В новом году придётся жить по новым законам