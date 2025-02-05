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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.25 20:00

Первенство Мурманской области по конькобежному спорту состоялось в Оленегорске

В Оленегорске на ледовом стадионе спортивной школы «Олимп» состоялось первенство Мурманской области по конькобежному спорту в многоборье. Участниками соревнований стали 110 конькобежцев из Мурманска, Оленегорска и Мончегорска в возрасте от 12 до 19 лет.

В зачёте юношей и девушек 12-13 лет победителями первенства стали Милана Рыкова (Мурманск), Леонид Родионов (Оленегорск), Таисия Лазаренко (Оленегорск) и Фёдор Ковинов (Мурманск). Призёрам в данном возрастной группе стали Софья Ермолаева (Мурманск), Василиса Павловская (Мончегорск), Марат Стерлягов (Оленегорск), Давид Якимишин (Оленегорск), Юлия Еременко (Мурманск), Валерия Смирнова (Мурманск), Никита Асанди (Мурманск) и Тимофей Точилов (Мончегорск).

В первенстве среди юниоров и девушек в возрасте 14-15 лет золотые медали завоевали Кира Гришанова (Оленегорск), Алексей Демченко (Мончегорск), Анна Курасова (Оленегорск) и Александр Шевчук (Оленегорск). Награды серебряного и бронзового достоинства также получили Виктория Лаптева (Оленегорск), Генриета Григорьева (Мончегорск), Федор Куколев (Мурманск), Гордей Арчинов (Мурманск), Элеонора Малышева (Мончегорск), Анастасия Олейникова (Мончегорск), Алексей Деревянко (Оленегорск) и Андрей Мясников (Мончегорск).

У девушек и юношей 16-17 лет лучшими стали Екатерина Григорьева (Мончегорск) и Иван Беляев (Мурманск), второе место заняли Анастасия Тюрина (Оленегорск) и Михаил Загляда (Мурманск). В самой старшей возрастной группе (18-19 лет) «золото» завоевали Никита Пономарёв (Мурманск) и Милена Савенюк (Мурманск), а «серебро» – Максим Спиридонов (Оленегорск) и Милана Фирюлина (Мурманск).

В рамках первенства также прошли три эстафетные гонки, по результатам которых первое место заняли смешанная команда Мурманска в возрасте 12-13 лет (Никита Асанди, Юлия Еременко, Демьян Щепетков и Валерия Смирнова), смешанная команда Оленегорска в возрасте 14-15 лет (Кира Гришанова, Александр Шевчук, Алексей Деревянко, Анна Курасова), а также сборная Мурманска в эстафете самой старшей возрастной группы (Иван Беляев, Никита Пономарев, Милена Савенок и Милана Фирюлина).

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Одними из задач которого являются развитие спорта и его уникальных направлений, привлечение к массовому спорту северян, развитие инфраструктуры подготовки спортсменов, а также вовлечение жителей региона в занятия физической культурой и спортом, с целью подержания здорового образа жизни населения.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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