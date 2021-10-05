Мурманская область. Арктика (16+)05.10.21 17:45
Первенство Мурманской области по шахматам стартует 13 октября
С 13 по 17 и с 20 по 24 октября в Мурманской областной спортивной школе пройдёт первенство региона по шахматам.
Юные спортсмены будут соревноваться в 6 возрастных категориях: мальчики и девочки в возрасте до 9 лет (2014 г.р. и младше), до 11 лет (2012-2013 г.р.) и до 13 лет (2010-2011 г.р.); а также юноши и девушки в возрасте до 15 лет (2008-2009 г.р.), до 17 лет (2006-2007 г.р.) и до 19 лет (2004-2005 г.р.).
Соревнования будут проводиться в Мурманске по адресу: ул. Челюскинцев, дом 2а, сообщает региональное Министерство спорта.
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