Первенство Мурманской области по шахматам стартует 13 октября

С 13 по 17 и с 20 по 24 октября в Мурманской областной спортивной школе пройдёт первенство региона по шахматам.

Юные спортсмены будут соревноваться в 6 возрастных категориях: мальчики и девочки в возрасте до 9 лет (2014 г.р. и младше), до 11 лет (2012-2013 г.р.) и до 13 лет (2010-2011 г.р.); а также юноши и девушки в возрасте до 15 лет (2008-2009 г.р.), до 17 лет (2006-2007 г.р.) и до 19 лет (2004-2005 г.р.).

Соревнования будут проводиться в Мурманске по адресу: ул. Челюскинцев, дом 2а, сообщает региональное Министерство спорта.