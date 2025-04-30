Первенство России по универсальному бою принесло спортсменам из Североморска четыре награды

В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по универсальному бою. Сильнейших определяли среди спортсменов в возрасте 16-17 и 18-20 лет. За право подняться на пьедестал боролись порядка 350 участников из 34 регионов России.

Спортсмены из Североморска, тренирующиеся под руководством Дмитрия Федяя и Ивана Мазяркина, показали на соревнованиях высокий уровень подготовки. В классической версии победительницей стала Светлана Смирнова, а бронзовые медали завоевали Виктория Мартынова и Кристина Виноградова. В версии «лайт» «бронзу» взял Андрей Коробицын.

Соревнования позволили спортсменам отобраться в сборную России для дальнейшего участия в первенстве мира.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/