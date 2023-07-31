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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.23 15:30

Первичные отделения «Движения Первых», основанного по поручению Президента России Владимира Путина, созданы во всех муниципалитетах Мурманской области

Всего за год работы региональным отделением молодёжного движения «Движения Первых», основанного по поручению Президента России Владимира Путина, создано 105 первичных организаций во всех 17 муниципалитетах Мурманской области. Об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках оперативного совещания. 

«Первичные отделения созданы в школах и колледжах, а также молодежных пространствах и учреждениях дополнительного образования. Ребята проводят разнообразные интересные мероприятия и уже получили Всероссийские гранты в 4,5 млн рублей на три проекта-победителя от нашего региона», - отметил глава региона.

Андрей Чибис поручил руководителям министерств и ведомств, а также главам муниципальных образований оказывать организации всю необходимую поддержку и тесно взаимодействовать с активной молодёжью, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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