Первое чтение прошло: осенью 2026 года на столах россиян может стать больше консервированной печени трески

Вчера на пленарном заседании Госдумы в первом чтении приняли законопроект, позволяющий рыбакам Северного бассейна, работающим в режиме прибрежного лова, до 1 января 2030 года производить консервы из печени трески непосредственно на судах, оборудованных в соответствии с требованиями технического регламента.

Документ был внесен группой сенаторов и депутатов, считающих, что нужно рационально использовать ценный ресурс, который сейчас зачастую приходится выкидывать за борт из-за невозможности доставить его на берег для заготовки.

«За последние пять лет общий допустимый улов трески ежегодно снижается на 20 процентов, а в 2025 году — на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом. В результате с 2021 по 2025 год объём уменьшился на 61,61 процента. На 2026 год прогнозируется снижение на 21 процент», — сказал, представляя законопроект, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Васильев.

Депутат отметил, что в настоящее время рыбаки вынуждены утилизировать маржинальный вторичный ресурс — печень трески, которая является ценным источником жирорастворимых витаминов А, D, Е и полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Она почти на 66 процентов состоит из жиров, а 100 граммов продукта обеспечивают четыре с половиной суточные нормы потребления витамина А, половину дневной нормы витамина Е и 20 процентов суточной потребности в витамине D.

В соответствии с приказом Росрыболовства от 9 декабря 2024 года для Северного рыбохозяйственного бассейна на 2025 год было выделено 24,77 тысячи тонн трески для осуществления прибрежного рыболовства. Средняя норма выхода печени трески по отношению к массе сырца составляет 2-3 процента. При таком размере прибрежных квот можно получать до 743 тонн печени трески, из которой на рыболовецких судах изготовят от 2,1 до 3,2 миллиона банок консервов, что в два раза больше объёмов сырья охлажденной печени трески, поставленной в 2024 году на береговые перерабатывающие предприятия Мурманской области.

Председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал «Парламентской газете», что динамика общего допустимого улова трески выглядела так: 2021 год — 385 тысяч тонн, 2022-й — 310 тысяч тонн, 2023-й — 242 тысячи тонн, 2024-й — 194 тысячи тонн, 2025 год — 148 тысяч тонн.

При этом розничная цена за килограмм печени трески за четыре года увеличилась на 1,5 тысячи рублей. Так, в октябре 2022 года она стоила 2200 рублей за килограмм, в 2023-м — 2400, в 2024-м — 2700, а в октябре 2025 года уже 3700 рублей за килограмм.

После сокращения запасов трески рыбаки Северного бассейна оказались в сложной ситуации. По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, печень этой рыбы — продукт скоропортящийся, а по действующим правилам её нужно везти на берег свежей, но срок годности в охлажденном виде меньше, чем длится промысловый рейс. «В итоге ценнейшее сырьё, богатое полезными веществами, выбрасывается за борт. Это ненормально, когда при снижении уловов мы не используем каждый килограмм добытого ресурса», — сказал депутат.

Он отметил, что законопроект поддержит рыбодобывающие предприятия и увеличит предложение отечественных консервов на прилавках. «Важно, что разрешение носит временный характер — оно будет действовать до 2030 года, пока популяция трески не восстановится до стабильных показателей».

По данным авторов документа, сейчас прибрежный флот Северного рыбохозяйственного бассейна составляет пять среднетоннажных судов, обеспечивающий вылов более 60 процентов трески.

Эти перерабатывающие мощности позволяют производить до 720 тысяч условных банок консервов в море, а при дооборудовании иных прибрежных судов малым консервным производством и обновлении парка судами-свежевиками можно увеличить производство консервов до двух миллионов условных банок.