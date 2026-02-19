ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИЛицей №2 города Мурманска отмечает значимую дату — 30 лет со дня основания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.02.26 11:30

Первое чтение прошло: осенью 2026 года на столах россиян может стать больше консервированной печени трески

Вчера на пленарном заседании Госдумы в первом чтении приняли законопроект, позволяющий рыбакам Северного бассейна, работающим в режиме прибрежного лова, до 1 января 2030 года производить консервы из печени трески непосредственно на судах, оборудованных в соответствии с требованиями технического регламента.

Документ был внесен группой сенаторов и депутатов, считающих, что нужно рационально использовать ценный ресурс, который сейчас зачастую приходится выкидывать за борт из-за невозможности доставить его на берег для заготовки.

«За последние пять лет общий допустимый улов трески ежегодно снижается на 20 процентов, а в 2025 году — на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом. В результате с 2021 по 2025 год объём уменьшился на 61,61 процента. На 2026 год прогнозируется снижение на 21 процент», — сказал, представляя законопроект, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Васильев.

Депутат отметил, что в настоящее время рыбаки вынуждены утилизировать маржинальный вторичный ресурс — печень трески, которая является ценным источником жирорастворимых витаминов А, D, Е и полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Она почти на 66 процентов состоит из жиров, а 100 граммов продукта обеспечивают четыре с половиной суточные нормы потребления витамина А, половину дневной нормы витамина Е и 20 процентов суточной потребности в витамине D.

В соответствии с приказом Росрыболовства от 9 декабря 2024 года для Северного рыбохозяйственного бассейна на 2025 год было выделено 24,77 тысячи тонн трески для осуществления прибрежного рыболовства. Средняя норма выхода печени трески по отношению к массе сырца составляет 2-3 процента. При таком размере прибрежных квот можно получать до 743 тонн печени трески, из которой на рыболовецких судах изготовят от 2,1 до 3,2 миллиона банок консервов, что в два раза больше объёмов сырья охлажденной печени трески, поставленной в 2024 году на береговые перерабатывающие предприятия Мурманской области.

Председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал «Парламентской газете», что динамика общего допустимого улова трески выглядела так: 2021 год — 385 тысяч тонн, 2022-й — 310 тысяч тонн, 2023-й — 242 тысячи тонн, 2024-й — 194 тысячи тонн, 2025 год — 148 тысяч тонн.

При этом розничная цена за килограмм печени трески за четыре года увеличилась на 1,5 тысячи рублей. Так, в октябре 2022 года она стоила 2200 рублей за килограмм, в 2023-м — 2400, в 2024-м — 2700, а в октябре 2025 года уже 3700 рублей за килограмм.

После сокращения запасов трески рыбаки Северного бассейна оказались в сложной ситуации. По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, печень этой рыбы — продукт скоропортящийся, а по действующим правилам её нужно везти на берег свежей, но срок годности в охлажденном виде меньше, чем длится промысловый рейс. «В итоге ценнейшее сырьё, богатое полезными веществами, выбрасывается за борт. Это ненормально, когда при снижении уловов мы не используем каждый килограмм добытого ресурса», — сказал депутат.

Он отметил, что законопроект поддержит рыбодобывающие предприятия и увеличит предложение отечественных консервов на прилавках. «Важно, что разрешение носит временный характер — оно будет действовать до 2030 года, пока популяция трески не восстановится до стабильных показателей».

По данным авторов документа, сейчас прибрежный флот Северного рыбохозяйственного бассейна составляет пять среднетоннажных судов, обеспечивающий вылов более 60 процентов трески.

Эти перерабатывающие мощности позволяют производить до 720 тысяч условных банок консервов в море, а при дооборудовании иных прибрежных судов малым консервным производством и обновлении парка судами-свежевиками можно увеличить производство консервов до двух миллионов условных банок.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Строительная отрасль Мурманской области: рост зарплатных предложений и новые требования к специалистам
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-Правовая консультация (18+)ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире16:20«Ступени Победы». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В 2025 году в России женщины реже, чем мужчины, сталкивались с различными видами финансового мошенничества-PRO Валюту (16+)Доллар слабо дешевеет к евро, дорожает к фунту и иене-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: число сигналов жителей региона снизилось на 8% за неделю-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»