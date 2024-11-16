Первое деловое мероприятие Агентства развития креативных индустрий Мурманской области собрало более 60 участников
Точки пересечения и возможности сотрудничества крупных отечественных кинопроизводителей и представителей творческого бизнеса Мурманской области стали ключевой темой форума, который прошёл в рамках программы кинофестиваля «Северный характер». Мероприятие объединило федеральных и местных экспертов, а его участниками стали более 60 представителей киноиндустрии и бизнес-сообществ, креативных предпринимателей, деятелей культуры, искусства и образования.
Программу форума открыл круглый стол, посвящённый развитию креативных отраслей региона. О вызовах, возможностях и перспективах сотрудничества между различными секторами экономики рассказали успешные предприниматели: fashion-фотограф и концепт-директор бренда «GAPANOVICH» Алена Гуленко, дизайнер одежды и основатель первой торговой площадки для дизайнеров Ксения Шабалина, сооснователь мастерской «Look in decor» Андрей Лукин, заместитель директора модельной школы и агентства «Ama Models» Наталья Никитина, основатель и руководитель новой школы музыки «Music family» Анастасия Чежина.
Открыл панельную дискуссию первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин, который отметил стремительные темпы развития креативного кластера региона и важность работы местных творческих предпринимателей.
Участники активно делились идеями и опытом, что сделало обсуждение особенно продуктивным. Эксперты рассказали о важности знания и понимания компетенций локальных креативных предпринимателей, отметили, что на Севере живут невероятно творческие люди, с уникальными идеями, в которых киноиндустрия действительно нуждается.
Как сообщает региональное Министерство культуры, форум организован региональным Центром развития кинопроизводства совместно с Агентством развития креативных индустрий Мурманской области. Организация, созданная в рамках стратегического плана «На Севере – жить» этой осенью, уже ведёт активную работу по поддержке и развитию креативного сообщества региона. На базе Агентства проходит обучающая программа для локальных творческих предпринимателей. В ближайшие месяцы ожидается проведение серии мероприятий для творческого бизнес-сообщества, направленных на углубление знаний и расширение возможностей предпринимателей региона.
Фото и видео: https://vk.com/video-156363751_456239480