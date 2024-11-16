Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужиныКошелёк: в магазинах Мурманской области и страны цены на овощи поползли вверх
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.11.24 20:00

Первое деловое мероприятие Агентства развития креативных индустрий Мурманской области собрало более 60 участников

Ключевым событием форума стала панельная дискуссия «Атмосферное кино. Что может дать креативная индустрия Мурманской области создателям фильмов» с участием главного продюсера кинокомпании «Амедиа Продакшн» Натальи Клибановой, генерального директора кинокомпании «БЛЭК БОКС ПРОДАКШН» Павла Сарычева, генерального директора киностудии «Гамма продакшн» Галины Лифановой, генерального директора компании Sun Ray Pictures Алексея Блажнова и генерального продюсера холдинга «Мастер-Фильм» Александра Герасимова.

Точки пересечения и возможности сотрудничества крупных отечественных кинопроизводителей и представителей творческого бизнеса Мурманской области стали ключевой темой форума, который прошёл в рамках программы кинофестиваля «Северный характер». Мероприятие объединило федеральных и местных экспертов, а его участниками стали более 60 представителей киноиндустрии и бизнес-сообществ, креативных предпринимателей, деятелей культуры, искусства и образования.

Программу форума открыл круглый стол, посвящённый развитию креативных отраслей региона. О вызовах, возможностях и перспективах сотрудничества между различными секторами экономики рассказали успешные предприниматели: fashion-фотограф и концепт-директор бренда «GAPANOVICH» Алена Гуленко, дизайнер одежды и основатель первой торговой площадки для дизайнеров Ксения Шабалина, сооснователь мастерской «Look in decor» Андрей Лукин, заместитель директора модельной школы и агентства «Ama Models» Наталья Никитина, основатель и руководитель новой школы музыки «Music family» Анастасия Чежина.

Открыл панельную дискуссию первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин, который отметил стремительные темпы развития креативного кластера региона и важность работы местных творческих предпринимателей.

Участники активно делились идеями и опытом, что сделало обсуждение особенно продуктивным. Эксперты рассказали о важности знания и понимания компетенций локальных креативных предпринимателей, отметили, что на Севере живут невероятно творческие люди, с уникальными идеями, в которых киноиндустрия действительно нуждается.

Как сообщает региональное Министерство культуры, форум организован региональным Центром развития кинопроизводства совместно с Агентством развития креативных индустрий Мурманской области. Организация, созданная в рамках стратегического плана «На Севере – жить» этой осенью, уже ведёт активную работу по поддержке и развитию креативного сообщества региона. На базе Агентства проходит обучающая программа для локальных творческих предпринимателей. В ближайшие месяцы ожидается проведение серии мероприятий для творческого бизнес-сообщества, направленных на углубление знаний и расширение возможностей предпринимателей региона.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-156363751_456239480

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)IT-компании — лидеры по объёму спроса на специалистов в области ИИ
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
Viktor Pavlov
13.11.24 10:55
Мне понятны желания депутатов Госдумы, но удивляет маниловщина граждан. Россия ведёт СВО, люди гибнут там, им нужна поддержка и помощь, а народ хочет больше отдыхать. Жуть! Мне больше нравится пред
Комментарий к новости:Опрос: многие мурманчане поддерживают предложение депутатов Госдумы о выходном дне 28 декабря
Кирилл Брагин
08.11.24 10:20
На деле картина намного хуже это точно, но и собирать такие данные очень непросто. По крайней мере ясны основные источники сливов, и банки типа Сбера на удивление далеко не такой большой процент заним
Комментарий к новости:Основными источниками утечек личных данных россиян стали интернет-магазины и медучреждения
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире00:00«Медленное ТВ-Камин».04:50«Капкан для звезды». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)06:25«Техника сильных». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,21 рубля, доллар вырос почти на 98 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 внедрена информационно-управляющая система доведения задания плановой мощности-PRO ЖКХ (18+)Ситуация с подачей отопления и горячего водоснабжения на ул. Капитана Елькина в п.г.т. Сафоново на контроле оперативного штаба Североморска-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В Вологде состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию и высшей школе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика