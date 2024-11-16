Первое деловое мероприятие Агентства развития креативных индустрий Мурманской области собрало более 60 участников

Ключевым событием форума стала панельная дискуссия «Атмосферное кино. Что может дать креативная индустрия Мурманской области создателям фильмов» с участием главного продюсера кинокомпании «Амедиа Продакшн» Натальи Клибановой, генерального директора кинокомпании «БЛЭК БОКС ПРОДАКШН» Павла Сарычева, генерального директора киностудии «Гамма продакшн» Галины Лифановой, генерального директора компании Sun Ray Pictures Алексея Блажнова и генерального продюсера холдинга «Мастер-Фильм» Александра Герасимова.

Точки пересечения и возможности сотрудничества крупных отечественных кинопроизводителей и представителей творческого бизнеса Мурманской области стали ключевой темой форума, который прошёл в рамках программы кинофестиваля «Северный характер». Мероприятие объединило федеральных и местных экспертов, а его участниками стали более 60 представителей киноиндустрии и бизнес-сообществ, креативных предпринимателей, деятелей культуры, искусства и образования.

Программу форума открыл круглый стол, посвящённый развитию креативных отраслей региона. О вызовах, возможностях и перспективах сотрудничества между различными секторами экономики рассказали успешные предприниматели: fashion-фотограф и концепт-директор бренда «GAPANOVICH» Алена Гуленко, дизайнер одежды и основатель первой торговой площадки для дизайнеров Ксения Шабалина, сооснователь мастерской «Look in decor» Андрей Лукин, заместитель директора модельной школы и агентства «Ama Models» Наталья Никитина, основатель и руководитель новой школы музыки «Music family» Анастасия Чежина.

Открыл панельную дискуссию первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин, который отметил стремительные темпы развития креативного кластера региона и важность работы местных творческих предпринимателей.

Участники активно делились идеями и опытом, что сделало обсуждение особенно продуктивным. Эксперты рассказали о важности знания и понимания компетенций локальных креативных предпринимателей, отметили, что на Севере живут невероятно творческие люди, с уникальными идеями, в которых киноиндустрия действительно нуждается.

Как сообщает региональное Министерство культуры, форум организован региональным Центром развития кинопроизводства совместно с Агентством развития креативных индустрий Мурманской области. Организация, созданная в рамках стратегического плана «На Севере – жить» этой осенью, уже ведёт активную работу по поддержке и развитию креативного сообщества региона. На базе Агентства проходит обучающая программа для локальных творческих предпринимателей. В ближайшие месяцы ожидается проведение серии мероприятий для творческого бизнес-сообщества, направленных на углубление знаний и расширение возможностей предпринимателей региона.

Фото и видео: https://vk.com/video-156363751_456239480