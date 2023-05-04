Первое мероприятия в рамках Содружества литературных фестивалей России объединило 8 крупных известных проектов страны, в их числе и мурманский форум-фестиваль «Капитан Грэй»

Стартом работы Содружества стал Всероссийский форум молодых писателей в Челябинске. Масштабное литературное мероприятие включило в себя III научно-практическую конференцию по литературно-творческой педагогике, XIII Совещание молодых писателей и поэтический десант в Сатку, получившую официальный статус «Литературный город России», пока единственный на Урале. Участниками форума стали более 100 человек из 38 городов России.

Мурманск на форуме представил председатель Мурманского отделения Союза писателей России, руководитель оргкомитета фестиваля «Капитан Грэй» Илья Виноградов. Он прочитал лекцию об организации литературных мероприятий и особенностях международного сотрудничества, рассказал о мурманском фестивале, выступил на нескольких творческих площадках.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Содружество литературных фестивалей России было создано в начале этого года по инициативе Совета молодых литераторов Союза писателей России – самой масштабной в стране молодёжной литературной организации. Целями Содружества является создание единого социокультурного пространства страны для совместного творческого развития писателей и читателей. Фестивали Содружества объединяют общие ценности и соответствие общему стандарту качества, что позволит повысить профессиональный уровень и эффективность литературных мероприятий. Проект ориентируется на традиционные для русской культуры ценности.

В течение года в рамках Содружества также пройдут фестивале в Ленинск-Кузнецке, Рыбинске, Химках, Уфе, Липецке, Самаре, а замкнёт фестивальный год «Капитан Грэй» в Мурманске в октябре. Это крупнейшее на Северо-Западе России литературное мероприятие, которое с 2011 году собирает лучших экспертов и молодых авторов со всей страны и из-за рубежа. В 2022 году на него поступило порядка 1500 заявок со всех уголков России и 10 зарубежных стран, экспертами стали свыше 30 крупнейших писателей страны и более 150 молодых авторов, программы включала несколько десятков мероприятий на территории Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru