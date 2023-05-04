Скоро лето! Опубликованы графики отключений горячего водоснабжения в Мурманске в 2023 годуВ Мурманской области ко Дню Победы приурочено более 300 культурно-досуговых, памятно-мемориальных и информационно-просветительских мероприятий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.05.23 12:30

Первое мероприятия в рамках Содружества литературных фестивалей России объединило 8 крупных известных проектов страны, в их числе и мурманский форум-фестиваль «Капитан Грэй»

Стартом работы Содружества стал Всероссийский форум молодых писателей в Челябинске. Масштабное литературное мероприятие включило в себя III научно-практическую конференцию по литературно-творческой педагогике, XIII Совещание молодых писателей и поэтический десант в Сатку, получившую официальный статус «Литературный город России», пока единственный на Урале. Участниками форума стали более 100 человек из 38 городов России.

Мурманск на форуме представил председатель Мурманского отделения Союза писателей России, руководитель оргкомитета фестиваля «Капитан Грэй» Илья Виноградов. Он прочитал лекцию об организации литературных мероприятий и особенностях международного сотрудничества, рассказал о мурманском фестивале, выступил на нескольких творческих площадках. 

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Содружество литературных фестивалей России было создано в начале этого года по инициативе Совета молодых литераторов Союза писателей России – самой масштабной в стране молодёжной литературной организации. Целями Содружества является создание единого социокультурного пространства страны для совместного творческого развития писателей и читателей. Фестивали Содружества объединяют общие ценности и соответствие общему стандарту качества, что позволит повысить профессиональный уровень и эффективность литературных мероприятий. Проект ориентируется на традиционные для русской культуры ценности. 

В течение года в рамках Содружества также пройдут фестивале в Ленинск-Кузнецке, Рыбинске, Химках, Уфе, Липецке, Самаре, а замкнёт фестивальный год «Капитан Грэй» в Мурманске в октябре. Это крупнейшее на Северо-Западе России литературное мероприятие, которое с 2011 году собирает лучших экспертов и молодых авторов со всей страны и из-за рубежа. В 2022 году на него поступило порядка 1500 заявок со всех уголков России и 10 зарубежных стран, экспертами стали свыше 30 крупнейших писателей страны и более 150 молодых авторов, программы включала несколько десятков мероприятий на территории Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Может ли гуманитарий стать айтишником и много зарабатывать: реальная история, лайфхаки и раскрытие мифов
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Светлана
02.05.23 12:54
Александра! Я тронута тем, что вы вспомнили обо мне. Ну, вы не знаете историю договора между тренером Гисмеевым и психологом Кравченко С.И. 10 лет назад, когда речь шла о том, что первый идет на выб
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Комментарий к новости:Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
-Правовая консультация (18+)Каждая десятая компания проверяет сотрудников на полиграфе: стоит ли его бояться, как пройти и можно ли отказаться?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире16:00«Трудовой фронт Великой Отечественной». Документальный цикл (12+)16:40«Рамки закона». Тематическая программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманчане рассказали, на какие перемены в жизни они готовы пойти ради карьеры-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, курс доллара снижается по отношению к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)За апрель энергоблоки Кольской АЭС выработали 874,2 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика