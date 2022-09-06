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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.22 12:45

Первое место в конкурсе лучших программ промышленного туризма «К родителям на работу» занял АО «Мурманский морской торговый порт»

В Мурманской области подвели итоги конкурса лучших программ промышленного туризма «К родителям на работу». В Никеле на фестивале «GASTRO INDUSTRY» состоялась церемония награждения призёров и номинантов регионального конкурса лучших программ промышленного туризма для детей и молодёжи.

Участникам необходимо было разработать и представить профориентационные программы посещения предприятий детьми и молодёжью, а также провести экскурсию по разработанной программе на объекте.

Конкурсная комиссия оценивала заявки по критериям: безопасность, разнообразие объектов показа, доступность информации, профориентационная составляющая программы, наличие «героев предприятия» и регулярность проведения экскурсии.

Всего на конкурс «К родителям на работу» было подано 18 заявок от крупнейших предприятий и учебных заведений Мурманской области.

«Промышленный туризм является сегодня одним из наиболее перспективных направлений. Производство становится более технологичным, интерес к посещению предприятий возрастает. На конкурсе были представлены предприятия малого бизнеса и ведущие компании региона, которые подготовили познавательные экскурсии для подрастающего поколения. Но проведение конкурса – только начало пути. Следующая ступень – разработка экскурсий на производство не только с профориентационными, но и с туристскими целями», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, первое место среди программ занял АО «Мурманский морской торговый порт», дипломы за второе место получили Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук» и АО «Кольская горно-металлургическая компания», третье место разделили Кировский филиал ЧОУ ДПО «Учебный центр «ФосАгро», Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» и «35 судоремонтный завод» Филиал акционерного общества «Центр судоремонта «Звёздочка».

– Номинация «Флагман профориентационных путешествий» – ФГУП «Атомфлот».

– Номинация «Гастрономическая экскурсия» – кафе «Берлога» (ИП Тадеева Валентина Сергеевна).

– Номинация «Экскурсия со вкусом Арктики» – компания «Кольский край».

– Номинация «Инновационная экскурсия» – ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж».

– Номинация «Промышленная экскурсия» – АО «Северо-западная фосфорная компания».

– Номинация «Экскурсия на туристическое предприятие» – парк активного отдыха «Северное сияние».

– Номинация «Экскурсия в сфере ресурсоснабжения» – АО «Мурманэнергосбыт».

– Номинация «Интеллектуальная экскурсия» – ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека».

– Номинация «Семейная экскурсия» – АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат».

– Номинация «Экскурсия в сфере рыбной промышленности» – ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Полярное море+».

– Номинация «Просветительская экскурсия» – ООО «Телесеть».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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